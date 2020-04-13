高市防疫「安心即時上工」 54公部門提供1073職缺
高雄市政府「安心即時上工計畫」即日起至12月31日，在高雄市就業服務站受理報名，預計提供1073個公部門部分工時的工作機會，時薪158元，一個月時數最高80小時，最長6個月。如因新冠肺炎疫情造成放無薪假、收入驟減的部分工時勞工，可立即洽詢報名。
高雄市勞工局長王秋冬表示，新冠肺炎重創產業，嚴重影響就業市場，高市去年同期1至3月，僅2家企業、通報5人減班休息；但今年截至4月9日止，因各種景氣因素通報且仍實施或預計實施無薪假的事業單位，就有39家，勞工人數738人。希望藉這次提供公部門計時的工作機會，能緩解勞工朋友的壓力，也能即時提供政府防疫的人力需求。
勞工局就業安全科長楊佩樺指出，此次配合中央推動安心即時上工計畫，提供公部門計時工作機會，目前已有社會局、衛生局、教育局、勞工局及各區公所等54個機關局處，釋出共1073個防疫相關職缺。
只要符合「向公立就業服務機構申請登記當日前6個月內，勞工保險或就業保險之保險年資合計滿2個月以上，且最近一次月投保薪資於2萬3800元以下」條件的勞工，不限戶籍，可到本市各就業服務站辦理登記。經審核符合資格後馬上分發派工，詳細訊息可參考高雄市政府勞工局或所屬訓練就業中心網頁，洽詢電話07-7330823訓練就業中心。
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