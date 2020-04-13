快訊

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

防疫燒錯人？日本檢疫汙染誤判 「被強行火化」的喪葬風波

高市防疫「安心即時上工」 54公部門提供1073職缺

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府「安心即時上工計畫」即日起至12月31日，在高雄市就業服務站受理報名，提供1073個公部門部分工時的工作機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市政府「安心即時上工計畫」即日起至12月31日，在高雄市就業服務站受理報名，提供1073個公部門部分工時的工作機會。圖／高雄市勞工局提供

高雄市政府「安心即時上工計畫」即日起至12月31日，在高雄市就業服務站受理報名，預計提供1073個公部門部分工時的工作機會，時薪158元，一個月時數最高80小時，最長6個月。如因新冠肺炎疫情造成放無薪假、收入驟減的部分工時勞工，可立即洽詢報名。

高雄市勞工局長王秋冬表示，新冠肺炎重創產業，嚴重影響就業市場，高市去年同期1至3月，僅2家企業、通報5人減班休息；但今年截至4月9日止，因各種景氣因素通報且仍實施或預計實施無薪假的事業單位，就有39家，勞工人數738人。希望藉這次提供公部門計時的工作機會，能緩解勞工朋友的壓力，也能即時提供政府防疫的人力需求。

勞工局就業安全科長楊佩樺指出，此次配合中央推動安心即時上工計畫，提供公部門計時工作機會，目前已有社會局、衛生局、教育局、勞工局及各區公所等54個機關局處，釋出共1073個防疫相關職缺。

只要符合「向公立就業服務機構申請登記當日前6個月內，勞工保險或就業保險之保險年資合計滿2個月以上，且最近一次月投保薪資於2萬3800元以下」條件的勞工，不限戶籍，可到本市各就業服務站辦理登記。經審核符合資格後馬上分發派工，詳細訊息可參考高雄市政府勞工局或所屬訓練就業中心網頁，洽詢電話07-7330823訓練就業中心。

高雄市政府「安心即時上工計畫」即日起至12月31日，在高雄市就業服務站受理報名，提供1073個公部門部分工時的工作機會。圖／高雄市勞工局提供
高雄市政府「安心即時上工計畫」即日起至12月31日，在高雄市就業服務站受理報名，提供1073個公部門部分工時的工作機會。圖／高雄市勞工局提供

勞工局 高雄市 新冠肺炎

延伸閱讀

中職／開季吸引全球目光 聯盟防疫壓力仍大

回「嘉」拜拜戴口罩 城隍廟、地藏庵、文財殿加入防疫

金芭黎吹哨舞姐傳遭封殺 高市府允助謀職

護國舞小姐疫情幫吹哨、工作也吹了 勞工局允諾幫忙

相關新聞

高市防疫「安心即時上工」 54公部門提供1073職缺

高雄市政府「安心即時上工計畫」即日起至12月31日，在高雄市就業服務站受理報名，預計提供1073個公部門部分工時的工作機...

高雄民族、大中路口高架橋吊梁 周六晚暫封閉改道

高雄市府工務局表示，「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」目前沿大中一路進行高架橋梁段鋼箱梁吊裝作業，進度已過半完成...

捕獲今年第一鮪 船長等了45年

東港魚市場今天上午10時舉辦第一鮪驗魚活動，今天上午經檢驗，確定東港籍漁船宏吉財號所捕獲的黑鮪魚為2020年第一鮪。船長張天興表示，跑船生涯45年以來，首次捕到第一鮪，真的非常開心。

台20線六龜寶來橋16日封橋演練 11點至12點禁止通行

高市六龜寶來一號橋是通往桃源區的唯一聯絡道路，考量汛期將至，4月16日上午11點至12點，公路總局第三區養護工程處甲仙工...

幼童加油祝福卡附沖泡飲 聯新國際醫護被融化

聯新國際醫院日前收到多位小朋友為醫護人員防疫工作加油打氣的卡片，不但卡片畫得漂亮可愛還有簽名。

罷韓反罷韓隔空互槓 王淺秋：可能有個人利益被影響

罷韓團體今天到至台北高等行政法院遞狀，希望代表簽署罷韓連署的55萬高雄市民，申請參與訴訟。高雄市前新聞局長王淺秋說，幾位...

今年「第一鮪」確定 ！船長：跑船生涯45年首次捕獲

東港魚市場今天上午10時舉辦「第一鮪」驗魚活動，由東港藉漁船「宏吉財號」於11日捕獲的黑鮪魚，隨即在12日返港，今天上午...

要求召開臨時會 高雄市綠營議員連署達標

高雄市議會程序委員會決定將定期會延後召開，民進黨及時代力量等議員發起連署召開臨時會，今將28名議員連署送至議會。高雄市議...

大八飯店結束營業 台灣消保協會受理餐券求償追討

曾經紅極一時的高雄市大八飯店，去年七月停止營業，但消費糾紛一直不斷，不少消費者拿著飯店餐券要求償。高雄市政府已委託台灣消...

寺廟巡禮／五甲龍成宮 重視教育建圖書館

高雄市鳳山五甲龍成宮氣勢磅礡，是五甲地區居民信仰中心，包括蔡英文總統等政治人物都曾造訪，廟方重視公益與教育，打造約500坪圖書館，是在地學子準備考試、靜心讀書的好地方。

防疫優先 媽祖廟紛取消祈福法會

本月15日（農曆3月23日）是媽祖生日， 往年全台各媽姐廟會舉辦廟會、接受友宮祝壽、分送平安餐（粥）等，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市、屏東縣及台東縣大多數媽祖廟（天后宮）考量防疫，紛紛取消祈福法會、平安宴等，並管制進寺廟的人數，提醒信徒在室內要保持1.5公尺社交距離。

寒流助攻 荔枝今年估產量翻倍

高雄各品種荔枝種植面積逾3100公頃，面積及產量居全國第一，今年元月的寒流讓去年因暖冬開花困難的玉荷包增加開花機會，眼看豐收有望，卻受氣溫、降雨和授粉等因素影響，結果率約為花開的4至5成，收成預估是去年整體的2倍量。

熱門新聞

影／送出1片口罩還回8片 排隊名店：台灣人最美！

麻豆、佳里「怎麼養4間全聯？」 在地人曝關鍵：是鄉鎮中心

溪湖媽遶境成防疫破口？彰化衛生局：參加人員自主管理14天

日月潭伊達邵中心代蒸口罩惹議 推出不到3天急喊停

台東縣府拆除占用戶建物 開通鯉魚山環山道路

騎樓、巷弄難管制進出 基隆廟口計算容留人數失真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。