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高雄民族、大中路口高架橋吊梁 周六晚暫封閉改道

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」目4月18日晚上8點至隔日上午6點，進行民族/大中路口的鋼箱梁吊裝，將實施交通管制，請用路人改道。圖／高雄市工務局提供
「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」目4月18日晚上8點至隔日上午6點，進行民族/大中路口的鋼箱梁吊裝，將實施交通管制，請用路人改道。圖／高雄市工務局提供

高雄市府工務局表示，「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」目前沿大中一路進行高架橋梁段鋼箱梁吊裝作業，進度已過半完成8跨，預計4月18日晚上8點至隔日上午6點，進行民族、大中路口的鋼箱梁吊裝，將實施交通管制。因此處位於交通要道，市府已成立交通督導小組，因應各項改道交通疏導等快速處理機制，並提供服務專線電話07-3509486。

工務局新工處表示，4月18日晚上8點至9點半會先運梁，行經大中路國道北上匝道口→大中一路235巷→鼎中路→大中一路351巷→榮總路口→民族一路等路口，屆時將短暫封閉；另外夜間吊裝施工持續至隔日4月19日早上6點前。全部吊梁作業陸續到5月下旬完成，施工期間諸多不便請民眾體諒。

新工處指出，因為這次的鋼箱梁構件跨越民族路，為本工程最長（跨距73公尺、重達205噸），且位在民族路幹道上，施工吊車與運梁車將占用大中、民族路口部分車道，需暫時封閉，請民族路南北雙向與大中路西往東的車輛配合改道：

(1) 民族一路(大中路以北)北往南車輛→左轉榮耀街→右轉榮總路→左轉大中一路→右轉鼎中路前往南高雄。或民族一路(大中路以南)北往南→右轉大中一路→左轉自由路前往南高雄。

(2) 民族一路(大中路以北)往國1北上→左轉榮耀街→右轉榮總路→左轉大中一路→國1北上。

(3) 民族一路(大中路以南)往北行驶車輛，→左轉天祥二路→右轉自由路→往北高雄方向行駛。

(4)民族一路(大中路以南)往國1北上車輛→右轉天祥二路→左轉鼎中路→右轉大中二路衔接國1北上。

(5) 大中二路東往西車輛，自文慈路口到榮總路口，原有三線車道，縮減成兩車道，另一車道供西往東車輛行駛

(6)大中二路東向西車輛往高雄市區建議改行駛鼎中路。

「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」目4月18日晚上8點至隔日上午6點，進行民族/大中路口的鋼箱梁吊裝，將實施交通管制，請用路人改道。圖／高雄市工務局提供
「國道10號東向銜接國道1號北上匝道工程」目4月18日晚上8點至隔日上午6點，進行民族/大中路口的鋼箱梁吊裝，將實施交通管制，請用路人改道。圖／高雄市工務局提供

榮總 車道 國道

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