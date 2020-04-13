屏東「流星家園」助邊緣化的街友重返社會

「街友」往往因家庭、情感等個人因素，導致最終露宿街頭，僅管保有一絲仍想改變的希望，卻經常礙於身體狀況與社會觀感不佳，導致逐漸被社會邊緣化。屏東縣政府在2008年啟用遊民收容所「流星家園」，提供願意入住收容所的安置者餐食、整潔、醫療及就業等服務，使安置者能在入住期間重拾信心，進而增加重返社會的動力。

流星家園為了能讓街友從工作中獲得成就，並安排折金紙等家庭代，更結合佛家庄農場在內埔合作辦理街友培力農場，協助街友培養專業技能，配合此活動也在流星家園後院開闢10多坪的小型菜園，供不便行動的安置者參與，藉此維持其勞動力，並由種植、培育、產銷的過程中獲得自信，建立自我價值觀。

過去因長期酗酒以致身體狀況不佳，雙手、雙腳顫抖無力阿玉哥，剛到收容所時對未來毫無目標，在社工的鼓勵與陪伴下，逐漸將金紙代工的工作越做越上手，看著手上盡是金紙印泥顏色跟薄薄的繭，是證明他努力而留下的痕跡。

現在的阿玉哥，已經離開收容所，且在外租屋，並找到一份穩定的工作，當他再回收容所探視時，已笑容滿面地向社工說，「我找到工作也在外租屋了！現在，也能靠自己的雙手過活了！」。

「流星家園，給予我重新生活的機會」，過去因流行變遷而沒落的理髮師阿縀姐表示，在收容所認真學習的代工，總比別人早動手、晚結束，盡管工作辛苦，還曾被嫌棄不識字，但仍努力嘗試。最後在社工的媒合下，阿縀姐找到一份在停車場的清潔工作，讓他成為重返社會的第一步。

屏東縣社會處表示，遊民輔導服務分為收容式及外展式的雙管服務，提供街友就業資訊、義剪及義診及沐浴巡迴車等服務，滿足街友基本的物質需求，而因應氣候問題，如冷氣團來臨時更展開低溫懷行動，提供保暖衣物、暖暖包、毛襪等禦寒物品供街友使用，讓街友感受到家的溫暖、社會的關懷。