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幼童加油祝福卡附沖泡飲 聯新國際醫護被融化

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
聯新國際醫護人員收到小朋友為他們加油的卡片和奶茶包，相當開心。圖／聯新國際醫院提供
聯新國際醫護人員收到小朋友為他們加油的卡片和奶茶包，相當開心。圖／聯新國際醫院提供

聯新國際醫院日前收到多位小朋友為醫護人員防疫工作加油打氣的卡片，不但卡片畫得漂亮可愛還有簽名。

原來小朋友是響應政府「護信之約」，鼓勵大家寫信給醫護人員，感謝他們在防疫期間守護國人健康。小朋友寄來可愛手繪塗鴉的祝福卡片，還附上奶茶沖泡飲，讓所有醫護人員都覺得特別和感動，這也是院方近期收到年紀最小的捐贈；醫護人員能從卡片上感受小朋友的溫馨關懷。

院方表示，卡片大部份文字由家長代筆，信封及內頁皆有小朋友簽名，由於名字無法確實辨識，從字跡筆劃研判，推測「作者」應該是剛學寫字的小朋友，可以看出他們非常用心，即使簽名寫不工整，也要把卡片畫得漂亮可愛。卡片信封和內頁都有彩色筆畫的太陽、花朵、笑臉和房子生動活潑。護理人員翻拍後紛紛透過手機群組傳閱，所有人的心都被感動融化。

溫馨可愛的卡片有的正面寫著「祝福醫生護士都平安！」內頁文字：「在這個危險的時候，謝謝有您們的照顧，有醫生和護士的幫忙，才能讓大家都健康，希望這個時候，您們也可以平安健康，我會為您們祈求一切平安」。

有護理人員說，這是他們收到小朋友送的「兒童節禮物」，真的很感動，雖然有些圖案看不懂，但是滿滿的祝福都有收到，盡在不言中。也有人原本就是奶茶控，但是「小妹妹比奶茶還要甜！」「被療癒了！歡迎長大來當護士」，護理人員試著查詢，推測可能是6歲小奶茶妹，很可能就是6年前在聯新國際醫院出生的小妹妹。

聯新國際醫院表示，任何善心人士或店家的捐贈，它的意義價值遠遠超過物品的種類或數量，也不是金錢可以衡量，而是民眾對醫護人員鼓勵和肯定的心意。即使是一句關懷問候、一個點頭微笑，讓醫護人員在第一線照顧病人時，就可以感受到背後默默支持的力量，以及全民齊心努力的感動。聯新國際醫院將持續堅守崗位做好防疫，提供安心安全的就醫環境，守護國人健康。

聯新國際醫院表示，新冠肺炎疫情仍在全球持續延燒，政府將今年的世界衛生日訂為「護助年」，發起「護助之年，護信之約」活動，歡迎民眾寫信鼓勵護理人員。

卡片童言童語全是滿滿的祝福。圖／聯新國際醫院提供
卡片童言童語全是滿滿的祝福。圖／聯新國際醫院提供
每一張卡片都是手繪。圖／聯新國際醫院提供
每一張卡片都是手繪。圖／聯新國際醫院提供

醫護人員 奶茶 新冠肺炎

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