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罷韓反罷韓隔空互槓 王淺秋：可能有個人利益被影響
罷韓團體今天到至台北高等行政法院遞狀，希望代表簽署罷韓連署的55萬高雄市民，申請參與訴訟。高雄市前新聞局長王淺秋說，幾位罷免團體成員自稱「受害者」，但這不是氣爆案，不是貪汙舞弊，只有個別政黨的政權受影響，也暗酸「可能也有個人標案利益被影響」。
王淺秋說，依據選罷法75條明定，就職未滿1年不得罷免，罷免團體就職幾個月就展開罷免行動，負面杯葛市政推動，明顯早於1年就進行罷免啟動，這點交由法院來作法義認定。
代表罷韓團體的律師高榮志律師說，選罷法75條實質規範是任職滿1年後才可以受理罷免案，有明確的法令解釋，並有其他罷免先例可循，韓國瑜聲請停止執行的主張在法律上站不住腳。
高榮志說，此案與可行使罷免權人之權益關係密切，高等行政法院應會將代表市民的罷韓團體納入，但今天化被動為主動，為保障高雄市民罷免權利，聲請參與訴訟。
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