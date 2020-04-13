高市茄萣大排臭氣沖天 清淤工程6月完工

高雄市左營傳統聚落一甲至七甲，清代左營下路是舊城經北門、貫穿舊聚落通往府城的道路，為當時最熱鬧街區。其中五甲巷北的「郭家古厝」完成於1907年，五甲巷南的「廖家古厝」晚了4年，其他老屋繁華落盡，兩家子弟排除萬難重新整修活化，讓古厝再現百年風華。斑駁牆上的機關槍彈孔、轉角的貓洞，讓後人重溫歷史場景。

2020-04-12 23:18