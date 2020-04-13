高市茄萣大排臭氣沖天 清淤工程6月完工
高雄市茄萣區尚未鋪設汙水下水道系統，家庭汙水與雨水直接注入茄萣大排，大排久未清除底泥產生惡臭，市府水利局編列預算展開清淤工程，預計今年6月可完工。立委邱志偉表示，將爭取施作汙水下水道，徹底解決茄萣大排惡臭問題。
立委邱志偉服務處指出，茄萣鄉親陳情說，茄萣大排是茄萣區主要排水渠道，居家生活污水、市場攤販清洗及雨水全隨側溝匯流至大排，因大排未加蓋，經陽光曝曬散發惡臭味，眾多住家緊鄰大排，生活品質受影響。
邱志偉邀請各單位會勘，最後由高雄市府水利局編列預算550萬進行底泥清淤工程，3月起施工，預計6月完工。
邱志偉指出，內政部補助地方政府建置污水下水道系統，茄萣尚未施設，他將持續與高市府共同爭取中央補助，逐步改善河域水質與環境整體營造。
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