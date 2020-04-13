今年「第一鮪」確定 ！船長：跑船生涯45年首次捕獲

東港魚市場今天上午10時舉辦「第一鮪」驗魚活動，由東港藉漁船「宏吉財號」於11日捕獲的黑鮪魚，隨即在12日返港，今天上午經檢驗確定「宏吉財號」捕獲2020第一鮪。

東港漁業電台於11日下午3時18分，接到東港籍漁船「宏吉財號」漁船船長張天興（62歲）通報，稱在北緯22度59分，東經123度25分於台灣東方海域捕獲一尾公黑鮪。

張天興表示：跑船生涯45年以來，首次捕到「第一鮪」，真的非常開心。他說，在捕獲「第一鮪」的前一趟航行，還曾遭遇日本公務船驅趕，這次再度回到該海域，還捕獲黑鮪魚，又獲得「第一鮪」的頭銜，真的是一掃先前的陰霾。

申請「第一鮪」條件，漁船必須向中央主管機關申請，才能有捕撈資格，捕獲黑鮪魚重量必須達180公斤以上，且起勾時必須是活魚，最後須經過東港區漁會檢驗通過，才能成為「第一鮪」。

東港區漁會總幹事林漢丑說，今年鮪魚季收到疫情影響，整體魚價都會下跌，因為多數餐廳的顧客都有明顯減少的趨勢，所以價格一定會受影響。

林漢丑還說，今年「第一鮪」的拍賣會時間仍在討論當中，為了不要讓「第一鮪」放置太久影響肉質，因此，拍賣會一定會在本週舉行。

今年「第一鮪」的價格，將會在拍賣會時出爐，根據統計，去年第一鮪重重206.2公斤，以每公斤8800元、總價181萬2800元拍出。