要求召開臨時會 高雄市綠營議員連署達標

高雄市議會程序委員會決定將定期會延後召開，民進黨及時代力量等議員發起連署召開臨時會，今將28名議員連署送至議會。高雄市議會表示，28名議員已達3分之1必須召開臨時會門檻，會依法在10日內召開。高雄市新聞局長鄭照新說，只要議會能討論出共識跟結果，市府絕對都配合。

民進黨25位議員、時代力量2位及台聯1位，共28名議員參與連署，要求召開臨時會。民進黨議員陳致中說，這是跨黨派的共識，也是市民的期待，召開臨時會不是為了政治，是為了防疫。依地方制度法，經過議員3分之1以上議員請求，議長應為10日內召開臨時會，針對防疫預算編列及其它準備情形向議員說明。

民進黨議員林智鴻說，防疫優先是全民共識，但防疫不應該迴避，面對防疫跟市政一樣應該要勇於面對，不是透過議會國民黨多數護航閃躲，民進黨團全力支持從中央到地方一切的防疫作為，但不能因為防疫工作，就不受民意機關的監督。

時代力量議員黃捷說，現在各地都在進行非常重要的全民防疫工作，但目前高雄市府局處並沒有很多相關計畫跟規畫，整個高雄市府都在等待中央的作為，並沒有做到超前佈署，市府應提供的紓困具體方案向議員報告。

民進黨議員邱俊憲說，跟台北市政府比較，臺北市議會也呼籲台北市政府要提出追加預算，台北市府整個防疫預算高達7億以上的規模，但高市府只有幾千萬，落差很大，市府應針對相關紓困防疫的作為，提出正式報告。

高雄市議會秘書長黃錦平說，因為有28位、達3分之1以上議員連署，按照地方制度法規定，必須要在10天內召開臨時會，他會交由議會議事組會去草擬一個提案，然後再經過程序員會審定及通過議事日程表，最晚10天內須召開臨時會，就是4月23日。

高雄市新聞局長鄭照新說，尊重議會自主是市府一貫立場，只要議會能夠討論出共識跟結果，市府絕對都配合。現在市府最重要的就是防疫，市府團隊都專心在防疫措施上。另關於紓困經費方面，大部分都是以二備金、災損金等先行動用，另經發局相關基金也會去動用，所以目前為止沒有追加預算的問題。

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑說，當時程序委員會決議延會就是希望以防疫優先，如今面對臨時會的提案表示尊重並依法辦理。他仍主張防疫優先的立場沒改變。