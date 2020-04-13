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大八飯店結束營業 台灣消保協會受理餐券求償追討

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
消費者帶著大八飯店餐券到台灣消費者保護協會，填寫申請表請求協助餐券求償追討。圖／台灣消費者保護協會提供
消費者帶著大八飯店餐券到台灣消費者保護協會，填寫申請表請求協助餐券求償追討。圖／台灣消費者保護協會提供

曾經紅極一時的高雄市大八飯店，去年七月停止營業，但消費糾紛一直不斷，不少消費者拿著飯店餐券要求償。高雄市政府已委託台灣消費者保護協會替大八飯店消費糾紛，提起團體訴訟，協會第一波已受理253人、約200多萬的餐券求償追討；第二波受理至4月20日，目前已有106人提出。

高雄市大八飯店原址，目前已是聯上大飯店經營，與大八飯店沒有關係，並不接受大八飯店流通在外的餐券。

台灣消費者保護協會執行長徐邦瀚表示，協會去年就協助消費者召開記者會，有多名購買餐券的消費者出面控訴，最多的手頭還有48張、2萬多元餐券。協會去年12月第一次受理，評估後以最有機會追討實益的方式進行，但進入司法程序時序必然冗長，目前第一波受理的消費者，正等待法院拍賣大八僅剩的小港廠辦資產中。

徐邦翰指出，第一波受理就已有253名消費者登記，求償金額達200多萬元。可是一直到現在，仍有消費者打電話來說：最近才看到消息，是否也可以加入求償？協會與高雄政府消保官不斷溝通協調，評估後決定受理第二波、也是最後一波的大八餐券求償事宜，並自即日起受理至4月20日止，不要再錯過。

高雄市政府已正式委請台灣消費者保護協會協助消費者進行債權追討，協會秘書長陳意青律師，義務幫助消費者進行追討的司法程序，讓消費者權益可以有機會獲得賠償，也不排除受政府部門委託提起團體訴訟。洽詢電話07-9700726。

高雄市 司法

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