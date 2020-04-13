北市聯醫跨海支援馬祖醫療20年 防疫改遠距會診

馬祖醫療受台北市立聯合醫院支援已20年，因應防疫，避免交通增加感染風險，今日起至5月31日改為遠距會診，照護馬祖居民醫療不間斷，未來視疫情恢復駐診服務。

馬祖受離島限制，醫療與人力資源較匱乏，居民就醫受交通、天候等因素影響，為提升離島醫療服務，台北市立聯合醫院自民國89年支援馬祖醫療，指派專科醫師支援門診服務。今為配合武漢肺炎（COVID-19）防疫，4月13日至5月31日改為遠距門診。

台北市立聯合醫院長期支援馬祖醫療業務，包括「專科及重症醫療支援」及「緊急醫療服務」，此次因應疫情則透過遠距醫療（視訊會診系統），由跨海醫療交流改為線上會診的合作，繼續提供馬祖居民服務。

馬祖醫療服務須台北市立聯合醫院團隊支援門診外，連江縣立醫院專科醫師每週支援各島衛生所醫療，另有各島軍醫院專科醫師支援衛生所門急診。連江縣立醫院院長張志華指出，受疫情波及僅專科門診改為遠距會診服務，目前其他醫療服務不受此影響。

專科門診過去服務的範圍包含四鄉五島，張志華受訪表示，馬祖各島衛生所硬體設備可配合遠距服務，且視迅連線的技術因應科技進步，已排除早期網路延遲、連線不穩的會診狀況；後續會盡快讓各島透過遠距門診繼續為居民服務，並不影響縣內醫院醫護人員調度，也不影響目前提供給馬祖居民的醫療服務。