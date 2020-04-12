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東港「第一鮪」將出爐？ 周一上午東港漁會驗魚

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
「宏吉財號」船長張天興跑船生涯45年以來，第一次捕到「第一鮪」。記者陳弘逸／攝影
「宏吉財號」船長張天興跑船生涯45年以來，第一次捕到「第一鮪」。記者陳弘逸／攝影

東港籍漁船「宏吉財號」於日前通報東港漁業電台，稱捕獲約200公斤的黑鮪魚，並在今天下午4時許返抵東港。東港區漁會也將在明天上午10時進行驗魚，屆時今年黑鮪魚季的「第一鮪」就能揭曉。

據了解，東港漁業電台於11日下午3時18分，接到東港籍漁船「宏吉財號」漁船船長張天興通報，在北緯22度59分，東經123度25分於台灣東方海域捕獲一尾公黑鮪魚，目測逾200公斤。這也是張天興跑船生涯45年以來，第一次捕到「第一鮪」，當下非常開心，便立馬通報返港。

目前通報的黑鮪魚大致符合「第一鮪」的資格，但漁港仍須是最先抵達東港，並且須通過驗魚為活魚起鉤才算合格，東港區漁會也將在明天上午10時進行驗魚。

東港區漁會表示，由於目前是防疫期間，驗魚及拍賣會所有活動都將管制進出人流，進出的民眾皆要戴口罩、量測額溫、消毒等防疫措施，非工作人員不開放進入，想觀賞的民眾，也可直接在臉書或YouTube搜尋「屏東第一鮪」線上觀賞驗魚及拍賣過程。

東港籍漁船「宏吉財號」於11日捕到「第一鮪」，便立刻在今天下午返抵東港。記者陳弘逸／攝影
東港籍漁船「宏吉財號」於11日捕到「第一鮪」，便立刻在今天下午返抵東港。記者陳弘逸／攝影

東港 黑鮪魚 屏東

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