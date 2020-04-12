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市場夜市單一出入口防疫 高市推示範場域

中央社 / 高雄12日電

高雄市經濟發展局配合防疫，今晚會同警方在吉林夜市封街推行夜市單一出入口示範場域，稍早也在武廟市場推行，攤商及民眾配合度高，經發局希望能擴大推行，杜絕防疫漏洞。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，高市府經發局積極落實中央防疫規定，繼昨晚對左營區一家未停業的有陪侍小吃店開罰後，今晚又結合警方在吉林夜市執行單一出入口示範場域。

吉林夜市屬街道型夜市，緊鄰高雄醫學大學附設醫院及三民公園，人聲鼎沸，以前人車不分流，不易執行單一出入口通行；晚間警方到場配合交管封街，進行人車分流，強制執行單一出入口通行。

吉林夜市主委陳浩陽表示，全夜市市集營業前後全面消毒外，也積極要求攤商及遊客佩戴口罩、保持社交距離，攤商食物也都以壓克力或塑膠布遮擋預防飛沫傳染，全力配合防疫。

高市經發局長伏和中表示，經發局以吉林夜市做為全市防疫指標示範夜市，期望其他夜市跟進。稍早經發局也選定市區人流眾多的武廟市場打造市場單一出入口示範場域，感謝這兩處攤商及消費者配合。

另外，高市府民政局配合防疫也不遺餘力，在全市各寺廟等宗教場域聚集人群空間，要求廟方落實人流管制等防疫措施。

夜市 社交距離 疫情

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