漁獲差價格低 遠洋漁業正面臨疫情帶來的雙重打擊

疫情衝擊遠洋漁業，即使政府已推出明確防疫規範，但仍免不了出港捕魚的困境，以及漁獲價格低落的影響，正在原船檢疫的船東坦言，「抓不到魚不到緊，漁獲價格不好更糟！」更期盼疫情趕快退去，不然將會有更多業者會倒閉。

正待在遠洋漁船進行原船檢疫的黃姓男子，自2018年2月出港，2019年4月曾停靠南太平洋的斐濟，直到今年3月31日，因漁船設備需維修，以及船上的機具要更換，因此，於3月31日時返回台灣。

返港回台灣前，就不斷透過衛星電話聯繫相關單位，也得知目前新冠肺炎的消息，恰巧返港時，正是行政院農委會宣布「遠洋漁船境外雇用外籍船員入境防疫措施」的同一天，因此，漁船一返港立刻進行相關調查。

由於船上的一名印尼籍的船員在出海期間著涼，返回台灣時，又出現發燒症狀，雖然該名外籍漁工後來只是一般感冒，但業者不敢大意，仍要求船上的15名船員，需要跟著原船檢疫。

黃男表示，這艘船在海上航行歷經1年又1個月的時間，航程曾停靠斐濟之外，就一直待在海上，感染風險也非常低，在原船檢疫期間，比海上航行更無聊，除了每天看電視、滑手機之外沒有多餘的消遣，就連船上的維修工作，也必須在解除檢疫後才能進行。

黃男還說，船上有不少外籍漁工在隔離期間，都會不斷詢問說「何時可以下船？」、「能不能到附近商店買東西」等要求，黃男只能耐心向漁工勸說，並安撫他們的情緒，此外，也會透過公司不定期購買食品或其他用品來犒賞員工。

「抓不到魚不到緊，漁獲價格不好更糟！」黃男坦言，漁船能出海捕魚，就有賺錢的機會，但漁獲量好還是要看魚種來決定價格，但漁獲量低，價格又差的時候，就成為許多遠洋漁船業者的致命傷。漁船出海每天開銷大約6至7萬元左右，不能出海的開銷大約落在2至3萬左右，但這些開銷也隨著船隻大小不同而有所變動。

黃男還說，在沒有收入的情況下，還要不斷支出，對許多船東來說是相當大的壓力，而且還不少船東是透過貸款買船，現在碰上疫情，不僅沒有收入，還要不斷支出，如果疫情再持續下去，一定會有不少船東倒閉。