澎湖力守零確診 縣府籲戴口罩勤洗手少搭機

澎湖縣長賴峰偉今天指出，應加強經常往返台澎的休假軍人、回診就醫鄉親及經商工作等族群防疫作為，呼籲這些族群須戴口罩、勤洗手，減少非必要飛往台灣機會，力守澎湖零確診目標。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，澎湖縣截至目前為止，列為零確診縣市之一。賴峰偉表示，在澎湖服役軍人、定期回診澎湖鄉親、搭機經商及工作的民眾，由於需要經常來往台灣、澎湖，有讓疫情入侵澎湖的可能。

賴峰偉說，澎湖仍列為「零確診」縣市之一，與台灣比較是相對安全，但要提醒軍人、澎湖鄉親及商人返回台灣探親、就醫、出入公眾場所時，務必戴口罩。

賴峰偉呼籲前往台灣人潮擁擠地方要戴口罩，維持一定社交距離，若環境、場地因素沒辦法保持適當社交距離時，一定要戴上口罩，保護自身也保護別人。

賴峰偉今天也指派澎湖縣政府台北辦公室主任陳其育前往有澎湖鄉親入住的台北、新北、桃園等市防疫旅館，贈送澎湖鹹餅、冬瓜糕等名產給防疫旅館員工等，感謝其照顧澎湖鄉親。

澎湖縣政府表示，台北辦公室累計協助18名返國鄉親入住防疫旅館，另還有3名預約入住，每名居家檢疫者每天有新台幣1000元的防疫補償外，還加碼補助每天每房最高1200元。

賴峰偉指出，縣府也與衛福部澎湖醫院、三總澎湖分院、惠民醫院共同合作推動「高知名度醫師計畫」，目前已邀請副教授級以上22名醫師到澎湖駐診，防疫期間，請鄉親善用在地醫療的資源，盡量減少前往台灣就醫，降低風險。