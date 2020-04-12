金門兒童口罩配額倍增 16日起每週供2400片

金門縣衛生局今天表示，經向中央流行疫情指揮中心及衛福部食藥署反映爭取兒童口罩，今天獲得中央同意，預計從16日起增加金門縣兒童口罩配額，每家販售點每週可提供2400片。

衛生局副局長李金治表示，金門縣幼兒到國小學童約5950人，配額倍增後，15家口罩販售點每14天共可提供7200人使用，等於兒童口罩涵蓋率為121%。請民眾安心。

衛生局表示，新制9日上路後，口罩販售據點因為增加兒童口罩配額，又未限制單雙號購買，加上前一週部分家長緩購，導致這兩天販售點大排長龍，引來民怨。

衛生局及金門縣藥師公會考量金門縣兒童口罩不足等問題，向衛福部爭取增加兒童口罩配額，經衛福部討論分析，認為金門縣4月2日至8日，兒童口罩每天都有未售完餘量，因此暫不同意增加兒童口罩。

李金治表示，但因金門縣9日到11日成人及兒童口罩全數售完，衛生局也反映兒童口罩不足及尺寸（幼幼、小童、大童）調配等；今天再向指揮中心及食藥署求助，終獲同意自16日起倍增配送；也就是說，每個兒童口罩販售點由目前的每週1200片，倍增為2400片。

衛生局呼籲，如果家裡尚有兒童口罩剩餘量，請先禮讓急需者，也請年輕人幫幫家中長輩上網預購成人口罩，減少民眾排隊等待時間。