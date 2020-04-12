興達港生意下滑七成 管委會急澄清：這裡非疫區

清明連假出遊人潮眾多，高雄旗山老街與興達港漁市雙雙被中央發布「國家級警報」，一周以來，兩地觀光人數大幅下滑，攤商哀鴻遍野。興達港一名魚販說，遊客約減少七至八成，心情只有一個「死」字可形容。對此，茄萣觀光漁市管委會特發公告強調，興達港漁市不是疫區。

中央流行疫情指揮中心針對全台11處景點發布國家級警報，發布之後各景點遊客如雪崩式下滑，周休假期來到興達漁港，即使是觀光客集中的下午時分，漁港公有停車場空蕩蕩，停車數約只有2成。多名攤商不約而同唉聲嘆氣說，發布之後遊客量掉了很多、很多，大家受傷慘重，「已經攏袂哀啊」（講不出來了）。