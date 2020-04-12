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遠洋漁船防疫規範實施至今 漁船出不出港都兩難

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府設立防疫碼頭，以利遠洋漁船或活漁運搬船進行原船檢疫。記者陳弘逸／攝影
屏東縣政府設立防疫碼頭，以利遠洋漁船或活漁運搬船進行原船檢疫。記者陳弘逸／攝影

為了不讓防疫出現破口，行政院農委會日前針對遠洋漁船返港作出明確規範，屏東縣政府也特別設立防疫碼頭，以利遠洋漁船或活漁運搬船進行原船檢疫。相關規定實施至今，令許多業者安心，但是面對疫情的衝擊，漁獲內銷與外銷市場價格下跌，使正在進行原船檢疫的業者提升不少人事的成本，業者也只盼望疫情趕快退去。

據了解，屏東地區捕魚船型大約為CT2至CT6 ，且作業型態較其他地區不同，多數漁船只需要經過3至4天的整補，即可再度出港捕魚。因為疫情的緣故，相關防疫規範尚未制定以前，許多遠洋漁船返港後，盡管在海上無其他接觸史，且無染風險的情況下，仍需返港檢疫14天，對遠洋漁船的作業造成影響。

東港地區的漁民表示，遠洋漁船的作業時間都不固定，平均出海都一個月以上，有時返港再出海的時間也不一定，所以無論是否要原船檢疫或居家檢疫14天，對於靠岸時間較長的漁船來說影響並不大，甚至有船主乾脆返港休息，等待視疫情狀況再決定是否出海。

漁貨承銷人表示，目前相關政策的實施，還未遇到困難，尤其是遠洋漁船，多半出海1個月以上，因此，目前市場供應來源，仍是由每天近海漁民所捕撈的魚居多。

漁貨承銷人還說，因為疫情的緣故，其實在市場的衝擊之下，國內觀光產業受到影響，不僅內銷市場價格不好，外銷無論空運或是海運都相當不利，現在冷凍庫內的漁貨已經堆滿，原本一公斤250多元的黃鰭鮪魚，現在價格跌到150元左右。

東港漁會總幹事林漢丑表示，為了防疫作出相關規範固然是好事，不過疫情影響之下，部分遠洋漁船出港還不一定能有漁貨，甚至還會耗費石油與餌料的營運成本，相反待在港內的話，不僅無法營運，更增加漁船上的人事成本。

林漢丑還說，還好政府有明確規範，雖然漁船檢疫的過程比較麻煩，但若發生感染，損失恐怕會比停在碼頭原船檢疫更加嚴重。目前政府設立防疫碼頭，也有助於跟港口內的其他漁船區隔，目前在運作上沒遇上大問題，漁民也都相當配合。

疫情 屏東縣政府 漁民

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