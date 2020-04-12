服務弱勢 高雄第7間實物銀行前鎮店開幕

為協助弱勢家庭解決三餐及生活用品所需，高市府結合高雄市民間慈善團體，成立「幸福分享中心－高雄市實物銀行」，今第7間處實體商店「實物銀行前鎮店」開幕啟用，成為當地愛心物資募集、發放及轉運站，提供弱勢家庭物資及關懷服務。

高雄市社會局於前鎮地區設置高雄市第7處實體商店「實物銀行前鎮店」，今天正式開幕啟用。這間由社會局、高雄市慈善團體聯合總會及高雄市天愛慈善協會共同合作設立，連結在地草衙區四里聯合活動中心，完成設置實物銀行前鎮店。

社會局長黃淵源表示，為協助遭遇緊急危難弱勢家庭，解決三餐及生活日用品缺乏的困境，成立「幸福分享中心－高雄市實物銀行」，在高雄市已設置6處實體商店與53處物資發放站，還有高雄市38個區公所、16個社福中心等公部門單位，共同組成 113處的實物給付的服務據點，今設置開幕為第7處實體商店。

高雄市實物銀行由專業社工人員評估，讓弱勢民眾可領取物資，至今已累計服務戶數6萬4284戶次的弱勢家庭，共12萬4850人次受益。

一名年初剛出獄的19歲年輕未婚媽媽小虹，因前科紀錄找工作不易，透過「實物銀行」每個月的物資幫助，度過缺乏收入的日子。

小虹說，她在一無所有的時候，實物銀行的及時幫助，讓她可以撐過低潮，現在看到女兒快樂的笑容，就感到幸福。小虹如今已應徵到加油站的計時人員，也會利用空瑕時間，兼職清潔工增加收入，獨力扶養女兒。