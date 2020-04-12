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屏東設防疫碼頭供原船檢疫 明確規範令業者安心
新冠肺炎疫情肆虐，為強化邊境管制，中央流行疫情指揮中心日前宣布非本國籍者限制入境，卻對台灣遠洋漁業僱用的外籍漁工以及與漁船作業造成衝擊，相關防疫配套措施，也於4月1日上路。新規上路至今，屏東縣政府設立防疫碼頭，供活魚運搬船以及遠洋漁船返港時，作為原船檢疫場所。
據了解，養殖活魚運搬產業多半前往陸港澳地區卸載魚貨，由於疫情的緣故，活魚運搬船靠岸後，船員皆不允許登岸，且不與任何港口工作人員接觸，全程皆以吊臂作業，卸載結束後立即返港進行居家檢疫14天，防疫規範相當明確。
反之，遠洋漁船在海上作業相對單純，且與外界接觸的機會較少，遭感染風險較低，因此，若要居家隔離或檢疫，皆會造成漁船作業影響。此外，根據規定，非本國籍者限制入境，也會造成僱用外籍漁工申請臨時入國上岸的相關許可出現問題。
直到行政院農委會於4月1日遠洋漁船境外僱用外籍船員，依規定完成檢疫後，即可入境，3月19日至3月31日進港的遠洋漁船，皆可補辦申請程序。此消息一出，令許多遠洋漁船的業者安心不少。
根據行政院農委會規定，遠洋漁船出港後，航行過程「全程從未有」或「返港前30日以上未有」海上轉載、進入他國港口、併船交流、船員異動及接受公海登檢等5項情形，入境時無發燒咳嗽等症狀，且初判身體無異狀者，返台時，則無須原船檢疫。
海巡署東港安檢所表示：遠洋漁船須在返港前3天，由船主提供漁業署規定的相關通報資料，若遠洋漁船符合規範，船隻與船員皆可返港，進行自主健康管理，若有遇上規範中的任何一項，船員與船隻則須轉往防疫港口進行原船檢疫14天，且檢疫期間外籍漁工皆不得登岸，船上也須留一名台籍船員協助管理。
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