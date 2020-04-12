護國舞小姐疫情幫吹哨、工作也吹了 勞工局允諾幫忙

民進黨立委劉世芳披露，今年1月舉發確診台商的舞小姐處境艱辛，被舞廳、同行「封殺」。高雄市勞工局長王秋冬回應，會派人主動尋找這名富有正義的舞小姐，詢問其是否有需請領失業救濟等協助，會了解其專長，提供就業輔導，其他失業的舞小姐與市民，勞工局也樂於提供幫助。

據了解，舞小姐因舉發確診者，被舞廳認為洩露客人資訊，不讓舞小姐回舞廳上班，舞小姐也不被同行接受。

劉世芳說，舞小姐也許已經轉行，但舞小姐勇敢舉發新冠肺炎確診病患，應受政府保護才對，高雄市政府勞工局應該設法了解這名小姐的近況，如果這名小姐生活遇到困難，高雄市政府應幫忙解決。

劉世芳在臉書貼文表示，如果當時那位舞小姐沒有勇敢揭露訊息，現在的高雄早就陷入恐慌與災難，市民感謝這名小姐，但業者卻讓她失業了！「韓市長，你站在那一邊？」