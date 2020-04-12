青春不老泉開賣 親近六龜山城好風光正夯

八八風災後，高雄六龜寶來、不老溫泉的露頭被淹沒，市府為振興溫泉產業，為寶來溫泉重新找出露頭，營造寶來花賞公園，老字號不老溫泉區當地則有8家業者，過去大多是私自接管，缺乏維護保養，取供不穩定，高雄市觀光局投入逾半年時間，讓溫泉水取供合法化，一改過去私自接管的亂象，讓水源分配更穩定。

泡溫泉能青春永駐？高雄市副市長葉匡時等人今天行銷不老溫泉，宣布不老溫泉區青春不老泉品牌新上市，現場搭配「一心三線」高雄東九區區域特色觀光品牌，邀請東高慢食旅在地業者展示成果，期能再造六龜山城溫泉的觀光品牌，帶動不老溫泉區觀光旅遊熱潮。

以往不老溫泉區業者各自取引溫泉水，無法取得合法溫泉標章，對遊客較沒有保障，也無法以溫泉名義行銷，透過高市府觀光局取得溫泉水權分配予在地業者使用，每日可引取144噸溫泉水，統合分配溫泉資源，為在地溫泉觀光產業打下穩定良好基礎。

葉匡時說，六龜得天獨厚擁有不老、寶來兩處溫泉區，觀光局積極開發旅遊設施，寶來溫泉花賞公園整修後已在今年1月重新開放，吸引許多遊客造訪。同樣從八八風災歷劫重生的不老溫泉，弱鹼性泉質能讓洗後肌膚滑嫩，適合全家人同遊。

高雄市觀光局長邱俊龍說，東高雄是客家、原住民、閩南、滇緬等族群交融，自成一格的文化特色，觀光局在山城9個行政區以「東高慢食旅」的主軸，不論是規畫一日遊或二日遊，都能體驗多元文化的迷人風情。現在正逢陣雨樹的花季，延著台27線前往六龜，沿途景色美不勝收，搭配不老溫泉的返老還童湯，是療癒的防疫之旅。