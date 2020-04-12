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老農夫婦疼惜作物 桑椹果園鋪布發揮巧思

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
桑椹採收耗費人工，粒粒果實都需要小心採擷以免損傷外皮。記者徐白櫻／攝影
桑椹採收耗費人工，粒粒果實都需要小心採擷以免損傷外皮。記者徐白櫻／攝影

鄉間進入桑椹產季，各地桑椹果樹結實纍纍，不過桑椹採收耗費時間與人力，種植面積愈來愈少。美濃鍾姓農戶種植一分地桑椹，夫妻倆不堪久站，索性搬板凳坐著採收，園區特別鋪設透氣塑膠布，不浪費採收時掉落地面的成熟果實。

3月底至5月初是桑椹產季，美濃、大樹、阿蓮等地都有農民栽種，因桑椹口感甜中帶酸，除在菜市場銷售鮮果外，多數農民加工製造果醬或果露出售，是季節限定產品。

美濃農民鍾永霖自家栽種一分地桑椹，為求果園清潔好整理，特地在農地鋪上黑色塑膠布，這樣不易長雜草，採收時過熟落地的果實也不浪費，好處很多。

鍾妻說，自家農地不噴灑農藥，採用最天然方式栽培，令人苦惱的是，果樹產季集中在一個月左右，進入採收期後，天天都要下田採收，一天不採收就會掉落滿地，現在人工貴且雇工不易，夫妻上年紀無法久站，只能搬板凳在田間慢慢採收，收入恐怕連工錢都不夠，但只要聽見顧客稱讚桑椹品質好就很開心，不枉費整年度用心照顧。

除鍾家果園外，美濃另有「涵園民宿」栽種一棵老桑椹，雖然數量不多，不過果樹結果率太好，民宿沒有人力天天採收，徐姓主人索性開放遊客入園採果。業者說，桑椹樹一天可採6台斤果粒，全人力採收要花數小時，近日起以便宜價格開放遊客自採，既節省人力也不浪費食物。

鍾家果園銷售電話（07）6831039、0971118539。涵園民宿：高市美濃區五穀街7-11號、0933610333。

美濃農民鍾永霖夫婦栽種一分地桑椹，兩人用心栽種的桑椹果樹結實累累。記者徐白櫻／攝影
美濃農民鍾永霖夫婦栽種一分地桑椹，兩人用心栽種的桑椹果樹結實累累。記者徐白櫻／攝影
美濃「涵園民宿」栽種一棵老桑椹，進入結果期後天天可採收一水桶，民宿主人開放採果。記者徐白櫻／攝影
美濃「涵園民宿」栽種一棵老桑椹，進入結果期後天天可採收一水桶，民宿主人開放採果。記者徐白櫻／攝影
鍾家果園在採收期鋪上塑膠布，不長雜草且方便採收。記者徐白櫻／攝影
鍾家果園在採收期鋪上塑膠布，不長雜草且方便採收。記者徐白櫻／攝影

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