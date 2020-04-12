高雄玉荷包5月底將收成 產量約去年2倍

高雄荔枝種植面積超過3100公頃，面積及產量是全國第一，今年元月的寒流讓去年因暖冬開花困難的玉荷包增加開花機會，眼看豐收有望，但受氣溫、降雨和受粉等影響，結果率約為花開的4至5成，收成預估是去年整體的2倍量。

高雄荔枝種植面積超過3100公頃，面積及產量均全國第一，玉荷包荔枝更是全國知名，種植約2500公頃，又以大樹區約1800公頃最多，年產值可達12億元。

高雄農業局長吳芳銘說，去年適逢近年最暖冬天，玉荷包開花情況不到2成5，市場量少價昂。今年玉荷包荔枝在開花期有低溫加持，花開得相當密，原本預期是大豐收的一年，但目前結果受天候影響，沒有預期的大豐收，且產期稍有延後，預計5月底可以嘗鮮。

吳芳銘指出，若果樹種植過密，可能影響通風、透光和光合作用，盛花期遇低溫陰雨或持續高溫乾旱天氣，也會影響荔枝的授粉，或引發病蟲害導致落花落果。

吳也說，結果品質與養分供應有關，玉荷包花穗大、小花繁多，落果問題也是果農的一大挑戰。

高雄水果物產豐富，目前也是鳳梨產季，高雄鳳梨種植面積達1500公頃以上，產量約5.6萬公噸，產區集中在大樹、大寮及內門，受多次低溫影響，今年金鑽鳳梨產季盛產期較去年晚，今年產期從3月下旬持續到6月，是全台第三大鳳梨產區，風味絕佳的金鑽鳳梨是市場搶手貨。

在吳芳銘的牽線下，新竹李姓建商日前採購1千箱當季鳳梨送給弱勢團體及捐血中心，幫助鳳梨農，也讓愛擴散。