綠酸「高雄市長真好當」 新聞局長：行程多只是未公開

民進黨高雄市議員高閔琳等人多次質疑高雄市長韓國瑜市政行程少，還列出其他五都的市長行程做比較，酸「高雄市長真好當」。高雄市新聞局長鄭照新說，沒公開市政行程不代表市長沒任何行程，未來會視情況將不公開行程也列表，減少誤解。

韓國瑜近期公開的市政行程不算多，但不公開行程仍不少，各局處、單位工作報告是近期的工作重點，事後再由市府同仁將會談精華，剪輯成影片發表在臉書。韓幕僚說，行程公開與否有幾個考量，包括尊重對方、降低群聚風險，另一原因是，市長想和與會者好好聊，媒體在場可能讓與會者難暢所欲言。

高雄市長韓國瑜日前偕交通局會勘交通路網時，坐上交通局主秘的機車，體驗有「楠梓百慕達」之稱的楠梓陸橋機慢車動線，但這也是韓當日的不公開行程之一。幕僚說，當天接連視察7、8個路網，為讓會勘更有效率，加上有些仍在討論階段，還不是結果，才沒將行程公開。

搭機車巡視交通建設後，韓國瑜說，楠梓陸橋的機車動線繞來繞去，對路況不熟的外地人會造成困擾，交通局首創全國顏色指引標示，沿線依目的地布設不同顏色導標及導引標誌，機車騎士循著顏色導引前進，就不容易走錯路了。

這已不是韓市長第一次公開搭機車跑公務。去年6月20日夜晚，韓搭機車檢視路平及警方取締酒駕的路檢點。

另一次是今年1月28日，市議員蔡武宏在結束交通局行程時，對韓市長說「有話和市長聊一下」，市長便跳上蔡的機車，兩人從交通局一路聊到消防局。