昇恆昌廟口叫賣 連主管都「撩落去」

受新冠肺炎疫情影響，金門觀光客銳減，各行各業的業績都嚴重下滑，昇恆昌免稅店金湖廣場為了「度小月」，特別挖空心思主動出擊，今日將部分商品帶到金城鎮熱鬧的北鎮廟前廣前開賣，連主管都輪番上陣，手持大聲公叫賣，吸引不少婆婆媽媽到場選購。

新冠肺炎疫情全球持續發燒，在金門關閉小三通後，陸客人數歸零，連帶的台灣遊客也銳減，對昇恆昌金湖廣場帶來重大的衝擊，昇恆昌公司甚至日前打出一至三樓精品、手表、部分保養品、洋酒等商品「稅放」，希望能刺激消費、搶救業績。

「走過、路過，千萬不要錯過。」昇恆昌在今天首次採取「行動銷售」，前進金城鎮的北鎮廟戲台廣場舉辦展售活動，從上午開始，一直到下午四點左右，為了吸引消費者青睞，特別祭出面膜買一送一，服裝一件七折，兩件六折；甚至是名牌零碼球鞋一雙五折等，都相當有吸引力。

昇恆昌免稅店主管表示，為了積極拓展客源，該公司在向國稅局報備後，將從今日起連續4周的六日，在北鎮廟前舉辦展售會，希望能提振業績，也歡迎鄉親前來挑選購買。