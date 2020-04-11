安心即時上工計畫 屏東首波釋514個職缺
為因應嚴重特殊傳染性肺炎對國內就業市場之影響，勞動部推出「安心即時上工計畫」，屏東縣政府盤點轄內各單位及鄉鎮市公所，首波釋出514個職缺。
安心即時上工計畫時薪158元，每月最高80小時，最高補貼12640元，最長6個月，於4月13日上路。
縣府勞動暨青年發展處長林德輝說，「安心即時上工計畫」主要針對非典型勞動者，例如在便利商店打工者，因疫情關係生意不好，可能1個月原本50小時改為30小時，這些人無法進入減班休息的機制，為照顧這些部分工時的勞工推出「安心即時上工計畫」，彌補其減少的打工機會及薪資減損。
他說，只要符合最近1次月投保薪資於23800元以下，及申請登記日前6個月內保險年資滿2個月的縣民，都可攜帶身分證明文件至居住地就近的屏東、潮州就業中心或所屬各鄉鎮就服台辦理求職登記。
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