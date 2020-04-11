安心即時上工計畫 屏東首波釋514個職缺

花蓮門諾醫院賴賢勇、恆春旅遊醫院邱豑慶等3名醫師，在網路分享有效的防飛沬「插管防疫箱」設計圖，收到各國醫護熱情回響，卻被人仿冒來營利；邱再研發低成本、拋棄式的防疫箱，卻苦無廠商資源，縣長潘孟安被邱的無私分享和熱情感動，協助媒合廠商，取名「台灣BOX」防疫箱，下周就可量產。

2020-04-10 22:34