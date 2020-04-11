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民進黨馬祖黨部 卓榮泰盼蔡總統任黨主席後成真

中央社 / 連江縣11日電

積極籌辦民主進步黨馬祖黨部的民進黨中國事務部副主任李問招募馬祖人入黨，申請已達100人門檻，民進黨主席卓榮泰期望在總統蔡英文回任民進黨主席後，圓滿成真。

李問在立法委員選戰落選後承諾，持續深耕馬祖，展開籌備民進黨連江縣黨部，現階段入黨申請數破百，他製作專屬馬祖黨員感謝信，放上國旗與民進黨旗並列小貼紙，表達不分族群、地域，關心所有民眾權益，嘗試更多與中間選民對話方式，努力社會團結與溝通。

李問今天接受中央社記者訪問表示，無論參選或設地方黨部，都希望給馬祖人更多選擇，讓更多民眾有參政機會，透過良性政黨競爭才有進步。在這個理念下，很多人樂見馬祖黨部設立，甚至加入支持。

外界預期年輕世代較支持李問，但李問招募黨員後發現，年齡分布老中青世代，沒特定世代或族群占多數。

李問將依民進黨規定，審查確認人數達標後，向中央常務委員會提案設連江縣黨部籌備委員會，並參考金門黨部成立經驗，新設黨部與現有地方黨部在選務工作方面可能需求不同，目前朝連江單獨辦黨職選舉規劃。

李問耕耘馬祖的努力受卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉肯定；卓榮泰在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，連江是目前全國唯一沒民進黨地方黨部縣市，民進黨成立34年，終於有望在蔡總統回任民進黨主席後完成這個重要里程碑，這份民進黨對馬祖鄉親的心意將圓滿成真。

羅文嘉也在臉書貼文說：「馬祖黨部的成立，別具歷史意義，不同世代共同努力的小小里程碑。」

民進黨 馬祖 卓榮泰

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