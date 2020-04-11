高雄市首創作法 徵求10大青年根留高雄新農村

高雄市政府農業局為讓專業人力投入高雄農村社區發展，今年要擴大推動區域資源整合根留農村計畫，只要是設籍或立案在高雄市的55歲以下專業人士或團隊，與參與農村再生計畫的社區合作提案，就提供50萬元獎勵金，目前已選出10個方案，讓社區與年輕人合作發揮創意 。

高雄市農業局說，去年推動區域資源整合根留農村計畫，成功徵選出5名位青年投入農村社區發展工作，透過在地資源連結環境、產業、文化、社區營造與社群網絡行銷等，提出創新研究計畫，促使更多年輕人願意回到農村、與農村合作推動在地產業發展。

例如，在高雄市田寮區名列全台第一人口負成長最嚴重的地區的崇德社區，就有一名青年將社區最後一間早餐店，打造成「早安 !月世界」社區複合式商店，搖身變為遊客DIY、導覽服務、與兼具社區機能餐飲服務等多功能社區商店。藉由青年軟實力的發功下，讓大家看見農村社區發展不一樣的新面貌。

高雄市農業局長吳芳銘說，農村具備生產、生活與生態的三生機能，需要有創新思維及熱忱的年輕人一起投入農村創新構思，藉由青年軟實力的發功，看見農村社不一樣的新面貌。