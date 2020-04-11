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當年蔣中正視察操演座艦 現是墾丁船潛新景點
漁業署近5年前在屏東縣車城鄉海口村海域沈放9000噸級的登陸艦「中正軍艦」，是國內第14處軍艦礁，當年曾是蔣介石視察操演的座艦，如今成為海中魚兒的新公寓，最近被墾丁潛水業者開發為新潛點，兩棲船塢登陸艦走過長達半世紀的傳奇故事外，艦礁引來大批魚群進住，有別於單純觀賞珊瑚礁的墾丁國家公園潛點，吸引潛水玩家探訪。
「中正軍艦」是美國在二次大戰期間建造，巨大的艦體擁有大型船塢，可在兩棲作戰時作為登陸小艇的母艦；第一代在1960接收，當時命名為「東海」艦，取慶祝蔣中正總統壽辰的「福如東海」之意，1975年因蔣中正總統過世改名「中正」，服役期間傳聞曾前往印尼接運劍龍級潛艦使用的重型魚雷，因有段時間是海軍第一大艦，常奉召為總統視察操演座艦。
台灣潛水公司總監陳琦恩說，漁業署2015年6月在屏東縣車城海口漁港外1.7浬處海域投入「中正軍艦」當軍艦礁，漁業署事前已將軍艦的殘油、廢水、石綿防火墊等汙染性物質去除，並將艙壁打穿成孔，以利魚類進出，軍艦礁水深約30至40公尺，攜帶攝影器材下海需帶推進器輔助，緩緩游近艦身，每個人都被它深深震撼，部分潛水業者已將它列為船潛新景點。
「每個潛水者上來後都說，太值得了！」陳琦恩說，中正艦實在太大了，一次出航即使2次下潛，只能看到它頂端的艦首區域，艦身佈滿珊瑚和棲息其間的不同魚類，美不勝收，若要一探全貌，需要更多更多時間和技術，它是自由潛水、技術潛水和一般休閒潛水玩家都能感到興奮的潛點。
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