金門香蓮廟捐贈復康巴士給縣府 造福身障朋友

在金門香火鼎盛的浯島香蓮廟，配合廟裡註生娘娘農曆3月20日的慶典活動，今天特別捐贈1部復康巴士給金門縣政府社會處，盼能造福身障朋友。廟方也希望藉由香蓮廟的拋磚引玉，有更多賢能者投入公益活動，並散播在金門每個角落，創造更祥和樂利溫馨社會。

香蓮廟長期關懷長者、弱勢縣民，今年信眾們還願捐款購置土地，廟方除了將所捐款餘額投入公益活動外，也購買1部復康巴士捐贈給縣府；捐贈儀式於今日在香蓮廟舉行，由香蓮廟主委楊耀芸將復康巴士的鑰匙及模型車交由金門縣長楊鎮浯。在場見證的還有社會處長董燊、民政處長陳世保處長、金城鎮長李誠智等人。

楊鎮浯表示，感念楊主委與各位委員及總幹事洪志榮鼎力協助下，促成此次善舉。他也提及，香蓮廟為縣內重要靈性信仰，此次捐贈彰顯註生娘娘慈愛庇佑之精神，也是宗教團體投入公益慈善的最佳示範，讓許多身心障者因行動不便，藉由復康巴士能讓身障朋友享有無礙便利性就醫及復健資源。

楊耀芸也表示，香蓮廟是金門五座古廟之一，是全島極少數主奉註生娘娘的寺廟，為金門鄉親婦幼重要守護神，除保境平安，凡事有求必應，是大家最為熟悉的神明，該廟執事人員秉持註生娘娘慈愛的精神，以及取之社會用之社會的理念，決定捐贈復康巴士後，獲得許多善信大德的響應，可謂集結了眾人的愛心，希望能造福身障朋友。

董燊則表示，金門屬偏鄉離島交通較為不便性，本縣身心障礙人口數計有5852餘人，去年度身心障礙者使用復康巴士高達10751餘人次，透過復康巴士資源挹注，未來能協助身心障礙朋友就醫、復健的便利，並加強開發載客服務量。