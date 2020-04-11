下周三媽祖誕辰 屏東宣導禁提供餐食
屏東縣政府民政處長鄭文華表示，已致電並發函境內宮廟，要求採單一人流、戴口罩、控管人數和酒精消毒，為避免脫下口罩進食和人群聚集，也禁止提供餐食，在新冠肺炎疫情嚴峻當下，相信神明會體諒。下周三是媽祖誕辰，因應各宮廟可能出現祝壽人潮，民政處今天再到各大宮廟視導防疫相關措施，提醒廟方不要提供餐食。
因應疫情，屏東縣恆春鎮天后宮在媽祖誕辰當天，因廟內空間不大，將媽祖神像請到廟前廣場讓信徒參拜，進出採單一動線，一律戴口罩，消毒雙手並管控人數；廟方不提供平安餐，至於信徒祝壽的平安點心，如甜湯園、鹹粿等，為避免群聚和脫下口罩進食，由工作人員統一打包密封後分送信眾帶回，一切以防疫為優先。
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