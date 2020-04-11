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澎湖杭灣珊瑚礁群添嬌客 圓眼燕魚悠游其中

中央社 / 澎湖縣11日電

為推動澎湖海洋產業注入活力，馬公鎖港杭灣珊瑚礁群區海域今天添嬌客，澎湖水產種苗繁殖場放流有5萬尾「圓眼燕魚」，燕魚群棲息悠游其中，讓美麗的海洋花園更加美麗。

澎湖縣政府推動海洋復育，除了在馬公鎖港杭灣海域栽植珊瑚礁外，今天在鎖港杭灣珊瑚礁群區海域放流5萬尾燕魚，讓海底珊瑚礁花園生物多樣性，期以吸引觀光客浮潛，探索美麗的海底世界。

澎湖農漁局表示，水產種苗繁殖場去年孵化培育了近10萬尾的「圓眼燕魚」，首批體長1至3公分的5萬尾燕魚苗，在馬公烏崁漁業保育區內放流後，另5萬尾燕魚今天在杭灣放流。

澎湖農漁局表示，燕魚又稱「富貴魚」，分「圓眼燕魚」與「尖翅燕魚」2種。水產種苗中心培育的屬於「圓眼燕魚」，體長最大可達45至70公分。幼魚因體型體色優美，在觀賞魚產業中的應用較為普遍。

燕魚的背鰭、臀鰭及腹鰭軟條會延長，體型優美、泳姿優雅，且體色為帶點金的褐黃色，會擬態成枯葉漂在水面的漂浮物下躲藏，常獨自在內灣遨遊。屬日行性雜食性魚類，主要以藻類、砥棲無脊椎動物或小魚為食。常棲息於珊瑚礁區或近海沿岸，加上親人，是潛水客最愛的珊瑚礁魚種之一。

依農漁局統計。目前鎖港航灣有12家浮潛業者，每年參與浮潛體驗活動人次上看4萬5000人以上，初估產值至少新台幣2250萬元。

今年受疫情影響，導致澎湖觀光人潮銳減，澎湖縣府除了防疫作為，也加強活絡經濟推動策略，今天的燕魚放流即是希望為澎湖海洋產業注入活力，藉由多元的海洋生物亮點吸引觀光人潮，達到刺激經濟目的。

澎湖 珊瑚 馬公

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