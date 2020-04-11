澄清湖風景區14日起全面戴口罩 入園採總量管制
台灣自來水公司第七區管理處基於防疫，今起澄清湖風景區後門，規定人車只出不進，14日起並要求入園民眾全面戴口罩、量體溫，拉高防疫規格。
台水公司第七區處在官網公告，今天早上6點起澄清湖後門，人車只出不進，園區入口縮減為園區大門一處，另連接高雄圓山飯店的景觀木棧道也暫停開放，避免人員流動，14日起，入園的民眾並全面規定要戴口罩和量體溫，台水公司第七區處表示，屆時也會派勸導民眾，即使入園也不要脫掉口罩。
澄清湖風景區占地300多公頃，綠樹如茵，湖光水色，每天晨昏吸引 不少民眾前往運動，是高雄市重要景區。
不過新冠肺炎來勢洶洶，日前清明連假，國內各大景區湧入大批遊客，多數未戴口罩自保，也無法保持適度社交距離，中央疫情指揮中心擔心成為防疫破口，火速公告去過的民眾都需自我健康管理14天澄清湖風景區基於防疫，今起也拉高管制規格。
第七區處也表示，即起入園遊客採總量管制，每天以7000人為限，也暫停園區解說服務。
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