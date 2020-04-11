盼疫情後找回觀光客源 澎湖放流魚打造海底花園

新冠肺炎疫情導致各地景點遊客減少，發展海洋遊憩的澎湖縣鎖港杭灣觀光也大受影響，澎湖縣農漁局趁防疫期間，加強打造杭灣海底珊瑚礁花園，今天與聯手當地浮潛業者，在種苗繁殖場放流燕魚，希望具有定棲特性的燕魚，成為杭灣海底花園嬌客。

澎湖縣農漁局表示，澎湖縣近年發展鎖港海域杭灣成為海洋遊憩景點，其中農漁局種苗繁殖場打造海底珊瑚礁花園，近年吸引遊客體驗浮潛，欣賞海底景象，每年吸引遊客4萬5000人以上，觀光產值至少2250萬元，但今年新冠肺炎疫情影響，導致澎湖觀光人潮銳減。

澎湖農漁局趁防疫期間，在澎湖縣政府「防疫優先，超前部屬」原則下，持續進行發放電解水消毒液、強化外籍漁工防疫宣導、掌握境外移入人口名單及設置防疫旅館，目前澎湖縣仍然維持零確診病例。