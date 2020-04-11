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保齡球南區聯賽登場前夕 球友恐疫情擴散投訴攔截

聯合報 / 記者徐如宜王昭月／高雄即時報導
預訂12日在高雄岡山舉辦的一場保齡球聯賽活動，因球友擔心造成防疫漏洞，向媒體投訴，臨陣喊卡。記者王昭月／翻攝
預訂12日在高雄岡山舉辦的一場保齡球聯賽活動，因球友擔心造成防疫漏洞，向媒體投訴，臨陣喊卡。記者王昭月／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心要求室內100人以上的集會需停辦，但有保齡球友仍規畫12日在高雄岡山舉辦南部聯賽，有球員擔心造成防疫破口，進而投訴媒體，高雄市衛生局斥責主辦位「真是講不聽」，高雄市運動發展局今早則表示，業者自行舉辦的活動，若未向運發局申請補助或列名，他們只能「被動」得知，不過業者昨晚已在官網公告取消這場賽事。

新冠肺炎已造成台灣380多人確診，中央流行疫情疫情指揮中心為防範病毒擴散至社區，發布室外500人，室內100人以上的大型集會最好停辦，但南部仍有保齡球友預訂4月12日在高雄岡山地區舉辦南部聯賽。

這項賽事每半年舉辦一次，今年碰上新冠肺炎，有球友建議取消，但傳出主辦單位考量停辦比賽會造成損失，未採納意見，有球友擔心參賽球員來自全台各地，風險實在太高， 進而向媒體爆料，

高雄市衛生局表示，經濟活動應依照疫情發展作適度調整，以防疫為前提，這些管控都必須按部就班整備進行。

高雄市運動發展局表示，業者自行舉辦的活動，若沒有申請運動發展局補助或列名，局方的確只能被動得知訊息，不過這項保齡球南區聯賽，主辦方昨晚已在官網公告取消舉行。下周運發局會再發文給個民間運動場館業者，請大家遵照市府與中央的防疫規範與活動舉辦原則辦理。

新冠肺炎 疫情 高雄市

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