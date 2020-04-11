防疫滴水不漏！台東一超商連「檳榔汁、吐痰」也消毒

新冠肺炎疫情持續蔓延，大家聞疫色變，各行各業無不防疫大作戰，但要做到滴水不漏，確實要費心費力，台東一家連鎖超商，防疫就做到連民眾都稱讚近乎完美。因為連檳榔汁或吐痰，都要噴藥消毒。不過，超商清潔員呼籲「不要亂吐，很缺德啦！」。

「不消毒，病菌就會散播出去。」清潔員邊消毒邊向記者說，很多人吃檳榔就愛亂吐汁，也愛抽煙亂吐痰，這都是散播病菌的不好壞習慣，現在疫情這麼嚴重，也不想想會帶來不好的後果，希望大家都互相嘛。