居家檢疫或隔離個案定位飄移 讓警方最頭大

為防杜新冠肺炎蔓延，各縣市針對居家隔離及居家檢疫人士提供防疫手機或綁定手機門號進行行蹤監控，執行至今，發現個案定位飄移的情況最惱人，高雄也曾有一名居家檢疫婦女，因手機沒電造成訊號異常，警方清早就趕赴查訪，疲於奔命。

目前各地執行居家隔離或檢疫個案監控，會先綁定手機門號進行定位後，訊息後送到各警察分局勤務指揮中心監看，形成所謂的「電子圍籬」，一旦出現定位異常，隨即通知派出所偕同里政單位人員前往訪查，如果個案確實「趴趴走」，則視同重大刑案偵辦。

警方發現執行至今，因個案綁定的手機門號分屬不同電信業，除中華電信訊號較穩定外，少數電信業在偏遠地區可能因為訊號覆蓋面不足出現訊號死角，很容易干擾監控。

而個案定位飄移，更是大宗。警方事後了解，可能是個案的手機門號同時可以接收到甲基地台與乙基地台的訊號，一旦其中一個基地台訊號波率強於另一個基地台時，就會出現定位飄移，讓人誤以為個案「離家遊走」，所幸這種異常情形已改善許多。

一名員警表示，由於防疫單位未提供個案個資，每當個案發生定位異常情形，警方在找不到里幹事協助下，往往得各顯神通，在最短時間內查訪個案到底有無違規離開居家範圍，十分頭痛。