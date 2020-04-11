高雄岡山辦大型保齡球聯賽 運動局：經查證已取消

新冠肺炎疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心建議室外500人、室內100人的集會要停辦。不過仍有部分民間單位要在明天辦南台灣保齡球聯賽，民眾向高雄市衛生局檢舉，衛生局轉給高雄市運動發展局介入輔導，高雄市運發局今天說，經查證後，主辦單位昨晚就已討論過，宣布取消活動了。

據了解，有民眾向高雄市衛生局表示，一群熱愛保齡球的球友預計在12日在高雄市岡山區一家保齡球館舉辦南部聯賽，活動是每半年舉辦一次，但因為疫情關係，參賽人又不少，加上很少人會戴口罩打保齡球，擔心成防疫缺口，建議主辦單位取消比賽，但可能因取消會造成主辦單位損失，所以直到昨天傍晚前仍沒有打算停辦。

「最好是停辦啦！」球友擔心出現防疫破口，只好向高雄市衛生局檢舉，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎聽到後，大嘆「真是講不聽！」，再次重申，室內活動人數須少於100人，而且入場時應要求落實量體溫、戴口罩以及消毒，進出人數要造冊，活動現場更要提醒參加民眾保持社交安全距離。

由於保齡球活動高雄市衛生局無法可管，昨天下午已請運動發展局介入輔導。運動局主祕方信淵說，岡山保齡球館辦比賽，因為這比賽沒有跟運動局申請補助或列名，又是在私人場館舉辦，所以運發局早先並不知道這場活動的舉辦。不過，在昨天接獲衛生局通知後立即查證，主辦單位昨天晚上已討論，宣布取消活動了。