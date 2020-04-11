墾丁大街入夜管制人流 攤商苦笑遊客早嚇跑了

上周清明連假屏東墾丁大街夜市湧現人潮，因難保持社交距離驚動中央，中央宣布自10日起著名觀光景點、夜市等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，縣府昨天起在大街連續兩晚管制人流，入夜後大街變徒步區，因墾丁住房率慘跌至不到二成，街上遊客稀稀落落，攤商望者冷清的街景苦笑說，遊客早被嚇跑了，這像人潮密集公共場域？動員大批人力管制看了好笑。

清明連假屏東墾丁大街湧入度假人潮，中央在連假第3天設恆春前進指揮所、近午時「冠名」發出國家級警報，收假後又成自主健康管理旅遊警示地，引發一波退房潮，雖然昨天飯店住房率跌到兩成，屏東縣政府晚上6時至10時聯合墾管處和公路局，連續兩天實施「人車分流、口罩臨檢、量額溫、手部消毒」超前部署；警方在大街南北兩側路口架設交通錐管制，因無強制力，也準備千份口罩給流有口罩的遊客。

「印象中熱鬧喧囂的墾丁大街，怎變得如此冷清！」墾丁大街入夜因縣府執行人車分流， 大街變成行人徒步區，車輛全部改繞大灣路，偌大的街上遊客稀寥，住台中市的女遊客見到空盪盪的大街面露驚訝表情，她邊逛邊笑說，感覺現場宣導人員和執勤員警，比遊客還多，晚上的大街，別說室外保持1公尺，10公尺都不成問題。