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墾丁大街入夜管制人流 攤商苦笑遊客早嚇跑了
上周清明連假屏東墾丁大街夜市湧現人潮，因難保持社交距離驚動中央，中央宣布自10日起著名觀光景點、夜市等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，縣府昨天起在大街連續兩晚管制人流，入夜後大街變徒步區，因墾丁住房率慘跌至不到二成，街上遊客稀稀落落，攤商望者冷清的街景苦笑說，遊客早被嚇跑了，這像人潮密集公共場域？動員大批人力管制看了好笑。
清明連假屏東墾丁大街湧入度假人潮，中央在連假第3天設恆春前進指揮所、近午時「冠名」發出國家級警報，收假後又成自主健康管理旅遊警示地，引發一波退房潮，雖然昨天飯店住房率跌到兩成，屏東縣政府晚上6時至10時聯合墾管處和公路局，連續兩天實施「人車分流、口罩臨檢、量額溫、手部消毒」超前部署；警方在大街南北兩側路口架設交通錐管制，因無強制力，也準備千份口罩給流有口罩的遊客。
「印象中熱鬧喧囂的墾丁大街，怎變得如此冷清！」墾丁大街入夜因縣府執行人車分流， 大街變成行人徒步區，車輛全部改繞大灣路，偌大的街上遊客稀寥，住台中市的女遊客見到空盪盪的大街面露驚訝表情，她邊逛邊笑說，感覺現場宣導人員和執勤員警，比遊客還多，晚上的大街，別說室外保持1公尺，10公尺都不成問題。
「真搞不懂，大街遊客冷冷清清，還要出動大批人力宣導並管制，看了都想笑！」賣烤肉的吳姓攤商說，上周發布國家級警報，收假後又成自主健康管理旅遊警示地，遊客都被嚇跑了，從上周日開始，大街夜市就是這種冷清景象，部分攤商已經撤攤了，全成時期約400攤，到昨晚剩約一成，收入狂掉八成，他也不知道還能撐多久；張姓飯店主管說，疫情當下，墾丁百業蕭條，又不敢高調促銷，有苦難言。
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