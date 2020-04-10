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甜美警花陳苡昕 笑容征服鄉親

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
湖內警分局湖街派出所女警陳苡昕工作認真受肯定。記者徐白櫻／翻攝
湖內警分局湖街派出所女警陳苡昕工作認真受肯定。記者徐白櫻／翻攝

高市湖內警分局湖街派出所女警陳苡昕曾任職廣告公司，通過警察特考進入警界，返回家鄉服務表現優異，曾在單獨家戶訪查時遇上酒駕男子，男子疑似被陳苡昕甜美外型吸引，乖乖留在原地接受酒測受罰，成為派出所內趣事一樁。

湖內警分局指出，陳苡昕畢業於世新大學廣電系，曾在台北市廣告界及高雄私人企業服務，家人鼓勵下考取106年警察特考，完成精實訓練後回故鄉服務。

陳苡昕擁有敏銳觀察力，在工作上帶來不少助力。外型甜美的她也讓民眾印象深刻，某次單獨前往家戶訪查，中途遇見一名騎乘機車的壯男臉色潮紅、行車左右搖晃，陳未等待支援警力到來，要求對方立即停車受檢，酒測結果顯示對方真的是酒駕，該名壯丁從頭到尾態度配合，沒有逃跑也沒有大聲咆哮。

事後所內同仁打趣說，肯定是陳苡昕笑容太過甜美，酒駕男子才會傻傻地留在原地配合取締。湖街派出所所長李振源說，這位畢業一年的小學妹工作認真且用心學習，可說是派出所的亮點之一，希望她保持初心為民服務。

湖內警分局湖街派出所女警陳苡昕工作認真受肯定。記者徐白櫻／翻攝
湖內警分局湖街派出所女警陳苡昕工作認真受肯定。記者徐白櫻／翻攝

酒駕 警察

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