台醫師自製簡易防疫箱 屏縣助量產

花蓮門諾醫院賴賢勇、恆春旅遊醫院邱豑慶等3名醫師，在網路分享有效的防飛沬「插管防疫箱」設計圖，收到各國醫護熱情回響，卻被人仿冒來營利；邱再研發低成本、拋棄式的防疫箱，卻苦無廠商資源，縣長潘孟安被邱的無私分享和熱情感動，協助媒合廠商，取名「台灣BOX」防疫箱，下周就可量產。

花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇今年2月時在臉書分享自己設計的簡易型「防疫箱」，用透明壓克力製成防護板，連接手套、攝影鏡頭，直接罩在患者頭部治療，降低遭患者飛沫噴到的風險，成本約2000元，可隔離95%以上病毒，已有20多國採用；恆旅麻醉科主任邱豑慶和在台中執業的黃致遠受學長啟發跟進設計改良版，也在臉書分享設計圖。

邱豑慶說，設計圖分享後，有一天接到推銷訊息，發現他們設計的產品被人仿冒販售營利，開價3、4000元；設計還被國外拿來做研究，登上新英格蘭雜誌，英美等國都出現想要註冊專利或牟利的人，甚至有英國人命名為「倫敦box」，還好有網友強調是正港「MIT」。

他說，這本來就不是營利的，只好寫信給政治人物尋求協助，但石沉大海，直到本周一接到屏東縣長潘孟安來電，起初以為是推銷貸款電話掛斷，幸好第二通接通，促成這樁美事。

「救人如救火、防疫要和時間賽跑！」潘孟安說，縣府團隊動員分工合作尋找合適廠商，上市公司恩德科技公司受到感動願意投入模組化生產，每套成本降至千元內，最快下周就能量產，單日生產1200套，產能最高可達1萬套。

潘孟安說，先拚出「台灣BOX」首批產量出來，優先供應屏東及全台各地醫療院所，縣府協助拍攝教學影片翻譯成多國語言，未來提供給各國醫護人員使用。