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陳澄波之子陳重光今天離世 享耆壽95歲

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
陳澄波之子陳重光今天離世，享壽95歲。記者卜敏正／翻攝自陳澄波文化基金會臉書
陳澄波之子陳重光今天離世，享壽95歲。記者卜敏正／翻攝自陳澄波文化基金會臉書

陳澄波文化基金會今天下午貼文表示，基金會創會董事長陳重光，今天上午在子女們的陪伴下，平靜離開了，享耆壽95歲。現在一切以疫情為重，不舉行告別式。各界朋友得知消息後都倍感不捨，感謝陳重光為嘉義丶為國家社會付出的努力。

陳重光是嘉義前輩畫家陳澄波的兒子，他一生花了很多時間，致力完成母親張捷願望及父親陳澄波未竟志業，基金會也詳細說明他為父母親丶為社會付出的努力與成就。

1979年，陳重光協助母親舉辦陳澄波遺作展，完成再現陳澄波的宿願；1999年，成立陳澄波文化基金會，終生以推廣美育為志。2019年基金會成立20周年之際，榮獲教育部藝術教育貢獻獎績優團體獎。

他亦投入許多精力，集合公、私領域資源，促成全國第一座非政治人物「油彩的化身」陳澄波銅像的豎立，與228受難家屬共同創立嘉義228關懷協會，並任創會董事長，也將陳澄波的作品贈予台北、台南、高雄、東京、北京、上海等各大美術館。

陳澄波 嘉義 北京

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