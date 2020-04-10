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墾丁大街防疫部署 每週五及週六晚間人車分流

中央社 / 屏東縣10日電
清明連假墾丁湧入大量人潮，被中央流行疫情指揮中心點名「勿再前往」，對觀光造成重大衝擊，屏東縣政府決定自今晚起，每週五、六晚上墾丁大街實施人車分流、口罩臨檢。本報資料照片
清明連假墾丁湧入大量人潮，被中央流行疫情指揮中心點名「勿再前往」，對觀光造成重大衝擊，屏東縣政府決定自今晚起，每週五、六晚上墾丁大街實施人車分流、口罩臨檢。本報資料照片

清明連假墾丁湧入大量人潮，被中央流行疫情指揮中心點名「勿再前往」，對觀光造成重大衝擊，屏東縣政府決定自今晚起，每週五、六晚上墾丁大街實施人車分流、口罩臨檢。

清明連假前2天墾丁湧入大量人潮，墾丁大街夜市不但人群密集，還有不少民眾沒戴口罩，警方用大聲公沿街宣導保持社交距離及戴口罩，中央疫情指揮中心在第3天呼籲「墾丁人潮擁擠，勿再前往」，造成墾丁觀光受到重大衝擊，五一勞動節退房率高達8成，為此墾丁旅宿業者與縣府攜手要打造墾丁成為防疫典範。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維受訪時表示，與墾丁國家公園管理處、公路總局及觀光業者等單位研議後，決定從今晚起，每週五、週六晚上墾丁大街進行人潮管制，從晚上6時開始，採「人車分流大街徒步區」、「口罩臨檢」、「沿街宣導」，將墾丁大街視同大型室內場所管制。

黃國維說，雖然現在墾丁遊客稀少，還是依超前部署概念，不管人流如何，在疫情期間，讓大家對社交距離和戴口罩等防疫措施成為習慣。

另外，黃國維說，目前四重溪溫泉公園、墾丁出火都有攝影機及人員管制，警方在台17線、台1線和台26線也都有車流的監控統計，未來假日，將配合警政系統、各風景區管理單位，實施人、車流管控及防疫宣傳。

墾丁 屏東縣政府 口罩

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