復古精神標語成金門觀光財 金湖鎮急搶救

早期兩岸對峙時期，金門是最前線，當時有10萬大軍駐守在此，國軍為了激勵士氣，在金門的各村里留下不少精神標語，新頭村有「實行三民主義」、「完成國民革命」、料羅村「消滅朱毛漢奸」等，時至今日成為相當具有時代意義的牆上風景。金湖鎮最近將針對部分標語，重新油漆粉刷，歡迎老兵或觀光客到金湖鎮一遊，和這些標語拍照打卡，體會當年戰爭肅殺氣氛。

金湖鎮長陳文顧回憶，當年駐守在金門的官兵人數眾多，有的駐防海邊、坑道、太武山，另有駐紮在村里民房，並歷經823砲戰、古寧頭大戰等大小戰役，英勇國軍犧牲生命保衛金、馬、台、澎。國軍在金門駐地勵精圖治，時時準備反攻大陸，為激勵國軍士氣提升戰力，在各重要駐地牆壁立下精神標語。

金湖鎮轄內仍有許多反共、精神標語，如新頭村「實行三民主義」、「完成國民革命」、料羅村「消滅朱毛漢奸」、「軍民團結消滅朱毛」、「軍民一家」、山外村「獨立作戰，自力更生，堅持到底，死裏求生」、「消滅朱毛」、以及尚義三角精神標語等。

陳文顧表示，這些精神標語一直是昔日官兵深刻血淚的回憶，也代表當時年代國軍刻苦銘心的渴望與目標，同時也是金門最具特色的觀光資源。鑑於有些標語經過歲月摧殘，已經剝落殘破不堪，金湖鎮公所最近針對尚義和夏興地區的部分標語，進行重新油漆粉刷，煥然一新。