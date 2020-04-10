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平地口罩難買上山買 原鄉排長龍居民氣炸

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣近平地的瑪家鄉和三地門鄉等鄉，連續兩天出現大排長龍。原鄉民眾買不到口罩，氣得向山地原住民立委伍麗華陳情。記者潘欣中／翻攝
屏東縣近平地的瑪家鄉和三地門鄉等鄉，連續兩天出現大排長龍。原鄉民眾買不到口罩，氣得向山地原住民立委伍麗華陳情。記者潘欣中／翻攝

口罩購買實名制昨天起又升級，不僅各藥局連續兩天上午開門就大排長龍，有民眾發現之前原住民鄉口罩庫存多，這兩天特地上山買。近平地的屏東縣瑪家鄉和三地門鄉等地，也出現大排長龍特殊景象，原鄉民眾買不到口罩，氣得向山地原住民立委伍麗華陳情。

伍麗華表示，這兩天各地族人紛紛陳情，原鄉衛生所買口罩大排長龍，且多是外地人，鄉親竟然買不到口罩，今天再向衛福部、原民會反映。短期原民會發文請公所統計造冊需配送口罩人數，報指揮中心直接口罩加量，長期會由公所或衛生所彙整有意願的族人名單，報指揮中心依名單提供口罩，再由公所或衛生所列管販售，已登記族人的健保卡將被加註，不能再到他地購買。

她強調，另併同原民會建議疫情中心，針對原鄉發放口罩採分流制，80%口罩給鄉內的鄉親，20%口罩留給非鄉內鄉親，讓口罩配額能有效留給原鄉居民購買；疫情中心後續會觀察再微調措施。

口罩 衛生所

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