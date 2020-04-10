澎湖民眾到傳統市場13日起全面戴口罩

新冠肺炎疫情延燒，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會報中宣布，到傳統市場採買者13日起一律全面戴口罩，轄內各商圈人潮分流，戶外保持社交距離1公尺。

賴峰偉表示，市場是人潮聚集地，為防止群聚感染風險，要求13日起到傳統市場的採買者、攤商全面佩戴口罩，警察局將派員在市場出入口管制，並加強宣導民眾戴口罩。

賴峰偉說，目前傳統市場約有8成民眾自主戴起口罩，希望民眾、攤商配合政府政策，進入傳統市場主動佩戴口罩，攤商販賣食品也應勤洗手，保持手部清潔。

另外，澎湖目前有中正、中央、澎南及水岸等商圈，縣府將發文各商圈依中央規定提出人流管制計畫，維持室外走動一定距離，另將要求寺廟管制進入室內人數，降低群聚感染風險。

澎湖縣政府表示，中央流行疫情指揮中心10日宣布即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集處實施人潮管制，並要求夜市、傳統市場、商圈攤商、消費者應全程佩戴口罩，夜市、商圈並提出總量管制計畫。