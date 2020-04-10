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高雄市國小校長倒臥校長室洗手間 送醫急救回天乏術

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市獅湖國小校長楊光明不幸過世，教育界痛失一位優秀的教育園丁。記者徐如宜／翻攝
高雄市獅湖國小校長楊光明不幸過世，教育界痛失一位優秀的教育園丁。記者徐如宜／翻攝

高雄市獅湖校長楊光明今天下午兩點多，被同仁發現倒臥在校長室裡的洗手間，不省人事，送高雄榮總急救還是回天乏術。消息傳出，教育界非常錯愕。教育局長吳榕峯趕到醫院，很難過痛失一位優秀的教育園丁。

楊光明上午還參加了由市長韓國瑜主持的高雄市教育審議委員會議，會議結束還與教育界人士討論一些事情，約下午1點45分回到學校。因學校下午2時要開會，同仁久等不到校長來主持，打電話也沒有回應，主任2點15分到校長室，發現楊倒臥在校長室的盥洗室。

同仁一面撥打119，一面進行CPR急救。2點半送到榮總急診時，楊校長瞳孔已放大，醫生急救10分鐘無效，還是不治。

吳榕峯表示，楊校長是一位非常優秀的好校長，為人謙和，治校有方，也影響校長們一起進修成長，負責認真，待人和善，專心校務。

楊光明也是上一屆高雄市中小學校長協會理事長，與校長夥伴們感情深厚。現任理事長陳宗慶聽說楊校長發生意外，先是不敢置信，難過地說不出話來。在校長們的眼中，楊不管是協調能力、對教育的奉獻，都讓人沒話說。

楊光明是47年次，平常身體健康，是台東師專手球隊員，畢業後分發高雄，曾任明德國小、後勁國小、現為獅湖國小校長。

高雄市 榮總 韓國瑜

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