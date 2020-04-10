外地人到原鄉排隊搶口罩 當地人買不到

口罩實名制從9日起2週可買9片，屏東各處藥局都見大排長龍購買景象，原本幾乎每天都有剩口罩的原住民鄉，這2天竟見大排長龍的外地人搶買，讓當地原住民沒口罩可買。

山地原住民立委伍麗華今天在臉書表示，這2天，各地族人紛紛陳情，原鄉衛生所買口罩大排長龍，而且大多是外地人，最後竟然當地族人買不到口罩。

伍麗華向衛生福利部及原住民委員會反映，她表示，原民會短期會發文請各公所統計造冊需配送口罩人數，報指揮中心直接口罩加量；長期會由公所或衛生所彙整有意願的族人名單，報指揮中心依名單提供口罩，再由公所或衛生所列管販售，已登記族人的健保卡將被加註，不能再到別的地方購買。

伍麗華並說，原民會建議中央流行疫情指揮中心，針對原鄉發放口罩採分流制，80%口罩份數給當地民眾，20%口罩份數留給非當地民眾，讓口罩配額能有效留給原鄉居民購買。