高市府查獲中油林園廠冒黑煙 依違反空污法告發

中油公司林園廠一座製程設備今天完成維修啟爐時，廢氣燃燒塔因燃燒不完全冒出黑煙，高市府環保局稽查人員發現進廠查核，依違反空氣污染防制法告發，最高可罰新台幣500萬元。

高市府環保局環境稽查科長林燦銘表示，中油林園廠這座製程設備剛完成維修，進行啟爐試車就冒出黑煙污染，後續將依違反空污法裁罰10萬元至500萬元。

環境稽查科人員上午10時許巡查時，發現中油林園廠有燃燒塔冒黑煙情形，立即進廠查核，查出是廢氣燃燒塔因燃燒不完全產生明顯粒狀污染物散布於空氣中，造成污染。

稽查人員除了依違反空污法告發，後續於試車期間將持續密集稽查直到啟爐完成，如果有違規或污染具體事證，將再次依法查處。

高市府環保局表示，為加強林園工業區及臨海工業區的環境稽查，成立專案小組進駐，要求業者平時就應落實污染防制設備操作，防範污染情事發生，同時各廠應加強設備檢修及平時維護保養，避免排放或逸散空氣污染物。

高市府環保局提醒民眾如果發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999，駐點工業區的稽查人員會立即前往查處、取樣、蒐證。