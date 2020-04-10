快訊

台灣好市多防疫新規！11日起一卡最多兩人入場

陸生突暫停來台 學者：因台灣恐受第二次疫情波及

高市府查獲中油林園廠冒黑煙 依違反空污法告發

中央社 / 高雄10日電

中油公司林園廠一座製程設備今天完成維修啟爐時，廢氣燃燒塔因燃燒不完全冒出黑煙，高市府環保局稽查人員發現進廠查核，依違反空氣污染防制法告發，最高可罰新台幣500萬元。

高市府環保局環境稽查科長林燦銘表示，中油林園廠這座製程設備剛完成維修，進行啟爐試車就冒出黑煙污染，後續將依違反空污法裁罰10萬元至500萬元。

環境稽查科人員上午10時許巡查時，發現中油林園廠有燃燒塔冒黑煙情形，立即進廠查核，查出是廢氣燃燒塔因燃燒不完全產生明顯粒狀污染物散布於空氣中，造成污染。

稽查人員除了依違反空污法告發，後續於試車期間將持續密集稽查直到啟爐完成，如果有違規或污染具體事證，將再次依法查處。

高市府環保局表示，為加強林園工業區及臨海工業區的環境稽查，成立專案小組進駐，要求業者平時就應落實污染防制設備操作，防範污染情事發生，同時各廠應加強設備檢修及平時維護保養，避免排放或逸散空氣污染物。

高市府環保局提醒民眾如果發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999，駐點工業區的稽查人員會立即前往查處、取樣、蒐證。

中油 空污

延伸閱讀

新竹縣焚化爐公聽會明舉辦 縣長勘查場地防疫措施

屏東六塊厝汙染元兇抓到了 狡滑設暗管偷排將重懲

北市檢舉環保違規 獎金依舉證難易區分

桃市補助寺廟、幼園裝空品監測 竟有不肖廠商強推銷

相關新聞

陳澄波之子陳重光今天離世 享耆壽95歲

陳澄波文化基金會今天下午貼文表示，基金會創會董事長陳重光，今天上午在子女們的陪伴下，平靜離開了，享耆壽95歲。現在一切以...

平地口罩難買上山買 原鄉排長龍居民氣炸

口罩購買實名制昨天起又升級，不僅各藥局連續兩天上午開門就大排長龍，有民眾發現之前原住民鄉口罩庫存多，這兩天特地上山買。近...

高雄市國小校長倒臥校長室洗手間 送醫急救回天乏術

高雄市獅湖校長楊光明今天下午兩點多，被同仁發現倒臥在校長室裡的洗手間，不省人事，送高雄榮總急救還是回天乏術。消息傳出，教...

排隊買不到口罩 里長狂接抱怨電話束手無策

口罩3.0上路第二天，各地藥局仍有排隊買口罩人龍，人口數較少的地區也不例外。這兩天，高雄美濃街上出現排隊買口罩的人潮，有...

台鐵電聯車、聯結車事故原因待查 預計晚間8點恢復通車

高雄市楠梓區屏山巷平交道，今天中午1點15分發生一起貨車與區間電車碰撞事故，初步清查4人受輕傷。事故造成雙線全斷，台鐵高...

屏東六塊厝汙染元兇抓到了 狡滑設暗管偷排將重懲

屏東市六塊厝排水近年不時被人發現偷排不明白色液體，居民戲稱宛如「牛奶溪」，縣環保局進涵洞稽查發現3支不明暗管，再利用透地...

海洋悲歌又一樁！金門已連7隻鯨豚命喪海岸

又一鯨豚命喪金門東海岸！第九岸巡隊第一機動巡邏站今天表示，昨天下午在金沙鎮船型堡岸際發現1隻死亡鯨豚，死亡原因不明，已通...

屏東這對苦瓜青農夫妻 自詡每天樂在「苦」中

屏東縣南州鄉七年級生的苦瓜青農夫妻蔡棕亦、蔡宛芹，雖然種苦瓜資歷只有短短2年多，但肯學肯做，把挫折當成再出發的養份，種出...

氣質美女才情出眾！李欣芸出任高雄流行音樂中心執行長

高雄流行音樂中心董事會通過市府推薦人選，由台灣知名作曲家李欣芸出任執行長，將於4月13日就任。被譽為「華語電影百年來第一...

疫情衝擊澎湖 2家免稅購物商店紓困獲減免

新冠肺炎疫情嚴峻，明顯衝擊澎湖離島免稅購物商店營運，澎湖縣政府表示，緩繳澎湖昇恆昌、百世多麗2家離島免稅購物商店每月許可...

阻隔50多年 高雄美術北三路和銘傳路今終於通車

高雄市左營區美術北三路和銘傳路因鐵路阻隔50多年無法通行，鐵路地下化後，高雄市政府進行左營計畫園道工程，終於打通美術北三...

補貼奏效！ 台東鳳梨釋迦外銷倍數成長

受新冠肺炎疫情衝擊，農曆春節過後，台東鳳梨釋迦出口一度拉警報，縣府第一時間宣布，補貼鳳梨釋迦外銷運費每公斤3元，提高外銷...

熱門新聞

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

基隆城際轉運站明年7月完工 國道客運、公車與火車融合

高雄市國小校長倒臥校長室洗手間 送醫急救回天乏術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。