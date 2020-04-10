高市「開運市集」開張 命理老師解惑諮詢

受疫情嚴峻影響，很多人假日不敢前往熱門觀光景點。高雄市政府客委會與百大命理師算命觀光聯誼會合作推出「開運市集」，每週六上午，中西派別命理師進駐新客家文化園區設攤服務，提供市民朋友身心靈諮詢服務。

新客家文化園區占地寬廣，園區內有雨豆樹林、生態池。因應新冠肺炎疫情嚴峻，為避免人群聚集造成感染風險，高雄市新客家文化園區文物館4月6日起暫停開放至5月3日（日），不過戶外開放空間的「微風市集」維持運作，暫不受疫情影響。

「微風市集」每週六擺攤，它是高雄在地有機小農銷售市場。市府客委會指出，除銷售高雄在地無農藥蔬果外，「開運市集」近日開張，客委會與百大命理師算命觀光聯誼會合作，安排風水學、紫微斗數、姓名學、占星學、測字、塔羅牌等多元派別的命理老師進駐服務，每次市集至少10攤位進駐，收取200元結緣價。

高雄市長韓國瑜上任後有意推命理觀光，希望結合高市百家算命館，鼓勵海外華人到高雄市觀光。